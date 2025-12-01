U POSEBNO NAPRAVLJENIM BUNKERIMA 3.749 BOKSOVA CIGARETA: Uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje
POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen je D.Š. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Krijumčarenje iz člana 236. stava 1. Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.Š. prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid u posebno napravljenim bunkerima u prikolici teretnog vozila sakrio ukupno 3.749 boksova cigareta različitih marki, ukupne procenjene vrednosti oko 14.996.000 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom D.Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
