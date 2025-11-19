Hapšenja i istraga

DRVENOM STOLICOM PO GLAVI: Uhapšen Turčin u Surčinu

Slađana Matić

19. 11. 2025. u 17:46

DRŽAVLjANIN Turske A. O. C. (31) uhapšen je zbog postojanja osnovane sumnje da je svom sunarodnika E. S. (31) juče u hotelu "Čajna taun" u Surčinu naneo tešku telesnu povredu. Kako se sumanja udario ga je drvenom stolicom u glavu.

ДРВЕНОМ СТОЛИЦОМ ПО ГЛАВИ: Ухапшен Турчин у Сурчину

D. Ristić

Na saslušanju u Trećem tužilaštvu u Beogradu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela. Pošto postoji opasnost od njegovog bekstva i da će boravkom na slobodi uticati na oštećenog i svedoke tužilaštvo je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da mu se odredi pritvor.

