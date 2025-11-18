Hapšenja i istraga

POLICAJAC MARKO BELJANSKI NIJE BIO NAGAŽOVAN NA PROTESTU ISPRED BANOVINE: Novosadska policija o pretnjama smrću ovom čuvaru reda

Ljiljana Preradović

18. 11. 2025. u 15:30

POVODOM učestalih pretnji policijskom službeniku Policijske uprave u Novom Sadu, Marku Beljanskom i njegovoj porodici, i objavljivanja njegovog imena, prezimena i adrese, putem društvenih mreža, Policijska uprava u Novom sadu obaveštava javnost da je reč o potpunom falsifikatu, i da ovi navodi apsolutno ne odgovaraju činjenicama.

ПОЛИЦАЈАЦ МАРКО БЕЉАНСКИ НИЈЕ БИО НАГАЖОВАН НА ПРОТЕСТУ ИСПРЕД БАНОВИНЕ: Новосадска полиција о претњама смрћу овом чувару реда

FOTO: Lj.P.

Marko Beljanski, navodi se dalje u saopštenju novosadske policije,  kome se, kao i članovima njegove porodice, otvoreno preti smrću, uopšte nije bio angažovan na protestu ispred Banovine, u vreme i na mestu na kome je nastao snimak postupanja jednog pripadnika MUP prema devojci.

- Reč je o pripadniku druge organizacione jedinice MUP, o čijoj će eventualnoj odgovornosti odlučivati nadležni organi, u zakonom predviđenom postupku - ističe se u saopštenju PU Novi Sad. 

O pretnjama policijskom službeniku obavešteno je nadležno javno tužilaštvo koje će se izjasniti o krivičnopravnoj kvalifikaciji ovog događaja.

Iz novosadske policije apeluju na građane da ne objavljuju neproverene informacije, a pogotovo da se uzdrže od pretnji bilo kome, jer time čine krivično delo i stvaraju atmosferu koja nije u interesu građana, bez obzira na prirodu njihovih političkih opredeljenja i ciljeve koje žele da ostvare.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata