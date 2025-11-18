POLICAJAC MARKO BELJANSKI NIJE BIO NAGAŽOVAN NA PROTESTU ISPRED BANOVINE: Novosadska policija o pretnjama smrću ovom čuvaru reda
POVODOM učestalih pretnji policijskom službeniku Policijske uprave u Novom Sadu, Marku Beljanskom i njegovoj porodici, i objavljivanja njegovog imena, prezimena i adrese, putem društvenih mreža, Policijska uprava u Novom sadu obaveštava javnost da je reč o potpunom falsifikatu, i da ovi navodi apsolutno ne odgovaraju činjenicama.
Marko Beljanski, navodi se dalje u saopštenju novosadske policije, kome se, kao i članovima njegove porodice, otvoreno preti smrću, uopšte nije bio angažovan na protestu ispred Banovine, u vreme i na mestu na kome je nastao snimak postupanja jednog pripadnika MUP prema devojci.
- Reč je o pripadniku druge organizacione jedinice MUP, o čijoj će eventualnoj odgovornosti odlučivati nadležni organi, u zakonom predviđenom postupku - ističe se u saopštenju PU Novi Sad.
O pretnjama policijskom službeniku obavešteno je nadležno javno tužilaštvo koje će se izjasniti o krivičnopravnoj kvalifikaciji ovog događaja.
Iz novosadske policije apeluju na građane da ne objavljuju neproverene informacije, a pogotovo da se uzdrže od pretnji bilo kome, jer time čine krivično delo i stvaraju atmosferu koja nije u interesu građana, bez obzira na prirodu njihovih političkih opredeljenja i ciljeve koje žele da ostvare.
