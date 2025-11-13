PLANIRALI BEG IZ KPZ SOMBOR? Komandiri otkrili oštećenje u pritvorskoj sobi
PRIPADNICI Službe za obezbeđenje KPZ Sombor uočili su juče popodne manje oštećenje ispod prozora u jednoj pritvorskoj sobi tog zavoda.
"Bez obzira što je u pitanju oštećenje od oko desetak centimetara koje nije moglo licima iz te sobe da omogući bekstvo, pristupilo se detaljnom pretresu sobe. Tada je otkrivena šipka koja se lako uklanja sa jednog dela kreveta i za koju verujemo da je korišćena kako bi se napravilo oštećenje", saopštili su iz KPZ Sombor.
U ovom trenutku su podnete disciplinske prijave protiv dvojice pritvorenika koji su odmah razmešteni u druge sobe.
Kako nesaznajemo, u sobi su bila pritvorena lica za krivična dela krađa automobila i teška krađa.
