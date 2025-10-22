Hapšenja i istraga

UHAPŠEN „BOMBAŠ": Policija rasvetlila lažnu dojavu o bombi u hotelu na Kopaoniku

Goran Ćirović

22. 10. 2025. u 15:49

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, Raški i Vranju identifikovali su i uhapsili Z.K. (61) iz Bujanovca zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje panike i nereda i ugrožavanje sigurnosti.

G.Šljivić

On se sumnjiči da je sinoć telefonom pozvao recepciju hotela na Kopaoniku, u kojem se održavala konferencija Visokog saveta tužilaštva, lažno prijavio da je u objektu postavljena eksplozivna naprava i na taj način izazvao uznemirenost među gostima i zaposlenima u objektu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški.

Komentari (0)

