"PAŽLJIVO JE BIRANO S KIM DELI ĆELIJU" Evo u koji deo CZ-a je smeštena trans osoba osumnjičena za ucenu Vujadina Savića
TRANSRODNA osoba A. K. (21), uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.
Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smeštena je u muško odeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško).
Prema saznanjima, uprava Centralnog zatvora je prilikom smeštanja A. K. u pritvor uzela u obzir sve okolnosti, odnosno da je u pitanju transrodna osoba koja nije prošla proces tranzicije, pa joj je na osnovu toga određena (muška) ćelija u kojoj je smeštena.
- Pažljivo je uzeto u obzir s kojim cimerima deli ćeliju. Ukoliko bude iskazala potrebu za hormonskom terapijom za promenu pola biće joj sve omogućeno - kaže izvor "Blica" za A.K. koja je osumnjičena da je ucenjivala Vujadina Savića.
Nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor
A. K. nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor. Pre A. K, u ovom zatvoru je bio Goran Abdulov, poznat kao "Jovanica transica", koji je 2022. osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Marka Radovića 7. jula 2018. godine.
Abdulov je u vreme izvršenja krivičnog dela i dalje bio u procesu tranzicije, a u zatvoru nije smeo da oblači ženske stvari i koristi šminku. Na suđenje je dolazio obučen u mušku garderobu.
Tokom višegodišnjeg suđenja je primao hormonsku terapiju, a pre izricanja presude je i zvanično promenio pol i uzeo ime Snežana.
(Blic)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)