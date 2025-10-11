Hapšenja i istraga

U TOKU JE AKCIJA POLICIJE: Jake snage reda na Vračaru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2025. u 23:47

BEOGRADSKA policija sprovodi večeras akciju na Vračaru.

Foto: Z. Jovanović

Jake snage su raspoređene u okolini Kalenić pijace.

Prema saznanjima Novosti, angažovana su 4 vozila policije i 3 automobila interventne brigade.

