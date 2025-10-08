UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA GAŽENJE MLADIĆA: Policija traga za trećom osobom koja je odvukla telo
PRIPADNICI Ministarstvo unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su B. M. (1941) i N. S. ( 2002) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv bezbednost javnog saobraćaja.
Danas posle 11 časova na putu kod mesta Crljenac, B. M. je upravljajući vozilom „citroen“ i N. S. upravljajući vozilom „bmv“ su se sudarili, nakon čega je vozilo „bmv“ udarilo sedamnaestogodišnjeg mladića koji je stajao na autobuskom stajalištu, nanevši mu smrtonosne povrede.
Potom je za sada nepoznato lice odvuklo telo stradalog mladića na udaljenosti od oko stotinak metara od mesta ove saobraćajne nezgode i ostavilo ga pored puta.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.
Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim događajem.
