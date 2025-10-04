„PALA“ TROČLANA BANDA: Policija u Kraljevu rasvetlila seriju teških krađa
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su seriju teških krađa i teških krađa u pokušaju uhapsivši D.J.(51) i Ž.S.(48), dok će protiv jednog šesnaestogodišnjaka iz Kraljeva podneti krivičnu prijavu, zbog sumnje da su počinili ova krivična dela u saizvršilaštvu.
Policija ih je, kako je saopšteno, uhapsila neposredno nakon što su u noći između 2. i 3. oktobra, kako se sumnja, provalili u jednu kuću u Kraljevu i ukrali razne električne aparate i alate, a potom pokušali da pobegnu.
Oni se, takođe, sumnjiče da su od jula ove godine, tri puta provalili u kuće i stanove i ukrali razne predmete, kao i da su pet puta provalili u privatne objekte iz kojih ništa nisu ukrali.
Policija je deo ukradenih predmeta pronašla i vratiće ih vlasnicima, osumenjičenima D.J. i Ž.S. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu na salušanje, dok će protiv šesnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
