POJAVILA SE NOVA DROGA U SRBIJI: Gumene bombone pune narkotika

BEOGRADSKA policija , u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsila je M. A. (56) i Z. M. (29), zbog sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

Policija je osumnjičene zatekla i uhapsila u trenutku kupoprodaje opojne droge, nalik na gumene bombone različitih boja i visokog sadržaja THC-a, koja predstavlja novi pojavni oblik opojnih droga u Srbiji.

Tom prilikom, policija je kod osumnjičenog Z. M. pronašla i zaplenila jednu manju metalnu kutiju u kojoj se nalazilo šest gumenih bombona u obliku medvedića sa visokim sadržajem THC, dok je pregledom automobila osumnjičenog M. A. pronašla ukupno 12 manjih metalnih kutija sa po šest „gumenih bombona“ u obliku medvedića i 36 paketića sa opojnom drogom za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.