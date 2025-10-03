Hapšenja i istraga

POJAVILA SE NOVA DROGA U SRBIJI: Gumene bombone pune narkotika

Zagorka Uskoković

03. 10. 2025. u 17:23

BEOGRADSKA policija , u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsila je M. A. (56) i Z. M. (29), zbog sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

ПОЈАВИЛА СЕ НОВА ДРОГА У СРБИЈИ: Гумене бомбоне пуне наркотика

Foto: MUP

Policija je osumnjičene zatekla i uhapsila u trenutku kupoprodaje opojne droge, nalik na gumene bombone različitih boja i visokog sadržaja THC-a, koja predstavlja novi pojavni oblik opojnih droga u Srbiji.

Foto: MUP

 

Tom prilikom, policija je kod osumnjičenog Z. M. pronašla i zaplenila jednu manju metalnu kutiju u kojoj se nalazilo šest gumenih bombona u obliku medvedića sa visokim sadržajem THC, dok je pregledom automobila osumnjičenog M. A. pronašla ukupno 12 manjih metalnih kutija sa po šest „gumenih bombona“ u obliku medvedića i 36 paketića sa opojnom drogom za koju se sumnja da je marihuana.

Foto: MUP

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)
Zločin

0 2

POLICIJA TRAGA ZA OVE TRI OSOBE ZBOG UBISTVA U VIŠNJIČKOJ BANJI: Glavni pucač Luciferov brat (FOTO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, operativnim radom na rasvetljavanju krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 30. septembra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji, uhapsili su L. M. (1997), N. N. (1992) i D. L. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju pomaganjem.

04. 10. 2025. u 14:51

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge
Zločin

0 0

PRETRES NA 32 LOKACIJE POSLE PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uhapšeno 25 lica, zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička stedstva i određena količina različite opojne droge.

04. 10. 2025. u 13:42

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!