SNIMAK PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Beli kombi skrenuo u ulicu, pa dolazi grupa mladića sa šipkama (VIDEO)
LAZAR Marinković, navodni vođa navijačke grupe Anti-Romi, uhapšen je zbog sumnje da se potukao u kafiću u Višnjičkoj banji, nakon čega se dogodila pucnjava u kojoj je pet osoba ranjeno.
Dvojica ranjenih muškaraca koji se nalaze u bolnici na lečenju, koji odbijaju saradnju sa policijom, osumnjičeni su za pucnjavu i oni će biti ispitani nakon što se oporave.
Objavljen je snimak sa sigurnosnih kamera na kojem se vidi beli kombi koji prolazi ulicom, skreće desno, a potom se pojavljuje grupa od više od deset mladića.
Na snimku se vidi da se deo uputio ka ugostiteljskom objektu u kojem se dogodila pucnjava, dok je ostatak prešao ulicu kako bi bio prekoputa lokala. Takođe, na snimku se vidi kako neki od okupljenih predmete nalik na šipke i bejzbol palice.
