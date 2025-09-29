Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA MUPA: Jedna osoba uhapšena, protiv 104 podnete krivične prijave

V.N.

29. 09. 2025. u 16:47

U KOORDINISANOJ akciji suzbijanja sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima, uhapsila je jednu osobu, dok su protiv 104 osobe podnete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe i tako oštetile budžet Republike Srbije za oko 246.766.800 dinara.

ВЕЛИКА АКЦИЈА МУПА: Једна особа ухапшена, против 104 поднете кривичне пријаве

Foto: Novosti

U sinhronizovanom pretresu na preko 100 lokacija u Srbiji, policija je pronašla i oduzela ukupno oko 11,6 tona rezanog duvana, oko 10,9 tona duvana u listu, 10.200 boksova cigareta, kao i oko 2, 2 tone duvana za nargile, oko 15. 920 litara naftnih derivata, 2,3 tone kafe, oko 12.300 litara alkohola bez odgovarajuće propratne dokumentacije i dokaza o poreklu, kao i 9 mašina za punjenje i 12 mašina za rezanje duvana.

Takođe, policija je kod uhapšenog pronašla i veće količine mesa i mesnih proizvoda, koje je, i pored isteklog roka stavljeno u promet, kao i više stotina parfema i garderobe poznatih svetskih brendova, zbog čega mu je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu