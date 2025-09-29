Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA BIA: Uhapšeno 11 osoba! Angažovele ih strane službe za izazivanje rasne diskriminacije - postavljali svinjske glave po Parizu

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, a u zajedničkoj akciji sa Policijskom upravom u Smederevu i Bezbednosno informativnom agencijom, lišeno je slobode 11 lica sa područja Velike Plane i Beograda i to F.P., N.Ć., A.S., A.B., Đ.P.,S.P., N.Ž., N.D., A.M., N.S. i D.M., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 1 i 3 Krivičnog zakonika, Rasna i druga diskriminacija iz čl. 387 st. 1 i 4 Krivičnog zakonika i Špijunaža iz čl. 315 st. 3 Krivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni M.G. koji se nalazi u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe, na teritoriji Republike Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – osumnjičene D.M., B.Đ., P.Đ., N.Ć., A.S., D.M., F.P., A.B., Đ.P., N.Ž.,S.P., N.S., N.D. i A.M., koja grupa je, uz pomaganje K.S.,  imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu, na teritoriji Republike Francuske i Savezne Republike Nemačke, krši osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima, kao i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama  u navedenim ličnim svojstvima određenih grupa ljudi, koje aktivnosti su realizovali u periodu od aprila do septembra 2025. godine, bacanjem zelene boje na muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepljenjem nalepnica sa "genocidnim" sadržajem, postavljanjem svinjskih glava kod muslimanskih verskih objekata, sve na području Pariza, kao i ispred Brandenburške kapije u Berlinu, postavljanjem betoniranih "skeleta" sa ispisanim porukama.

Osumnjičeni će u zakonskom roku od 48 sati biti dovedeni u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Smederevu radi saslušanja.

