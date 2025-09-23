UMRLA BEBA NAKON PADA NIZ STEPENICE: Majka uhapšena, dete i pre bilo u povredama
Devojčica od 15 meseci izgubila bitku za život nakon višednevne borbe lekara.
U Laćarku se dogodila velika tragedija. Devojčica, stara godinu i tri meseca, preminula je nakon što je pala niz stepenice porodične kuće, a policija je uhapsila majku M. S. (20), prenosi Kurir.
Nesreća se dogodila 29. avgusta. Nakon što je najpre bila zbrinuta u bolnici u Sremskoj Mitrovici, prebačena je u Dečju bolnicu u Novom Sadu, gde je, uprkos višednevnoj borbi lekara, preminula 11. septembra.
Kako se nezvanično saznaje, u trenutku pada majka je tvrdila da je bila na poslu, dok su članovi domaćinstva davali različite iskaze o tome ko je bio sa detetom. Policija istražuje i ranije slučajeve povreda, jer je dete već imalo slomljenu ruku i povrede glave.
Beba je, prema dostupnim informacijama, i ranije bila primana u bolnicu sa povredama, što je dodatno podgrejalo sumnje na zanemarivanje i moguće nasilje u porodici.
O slučaju je obavešten i Centar za socijalni rad, s obzirom na ranije prijave o navodnom zanemarivanju deteta. Istraga treba da utvrdi da li je reč o nesrećnom slučaju ili o nasilju u porodici.
Majci određeno zadržavanje
Majci deteta, M. S. (20), određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršila krivična dela nasilja u porodici i teškog dela protiv opšte sigurnosti.
Ona negira odgovornost, ali istraga je u toku. Istražitelji tek treba da ispitaju svedoke, nakon čega će biti odlučeno da li će majci biti produženo zadržavanje.
