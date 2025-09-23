DRAMA U ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Upao na čas pa joj pretio zbog sina

POLICIJA u Beogradu donela je rešenje o zadržavanju muškarca koji je pretio nastavnici OŠ "Radoje Domanović".

Foto Ilustracija Novosti

Za osumnjičenim V.C. (44) se tragalo od aprila ove godine, kada je upao na čas kod nastavnice O.M. (48), a na kojem je prisustvovao njegov sin i uputio joj pretnje kako bi učenika pustila napolje da se vidi sa njim.

Incident se dogodio u OŠ "Radoje Domanović" u Beogradu.

Okrivljeni će na sve okolnosti krivične prijave biti saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu u zakonskom roku, a javni tužilac će doneti naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog i preduzeti sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

(Informer)