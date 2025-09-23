DRAMA U ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Upao na čas pa joj pretio zbog sina
POLICIJA u Beogradu donela je rešenje o zadržavanju muškarca koji je pretio nastavnici OŠ "Radoje Domanović".
Za osumnjičenim V.C. (44) se tragalo od aprila ove godine, kada je upao na čas kod nastavnice O.M. (48), a na kojem je prisustvovao njegov sin i uputio joj pretnje kako bi učenika pustila napolje da se vidi sa njim.
Incident se dogodio u OŠ "Radoje Domanović" u Beogradu.
Okrivljeni će na sve okolnosti krivične prijave biti saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu u zakonskom roku, a javni tužilac će doneti naredbu za psihijatrijsko veštačenje okrivljenog i preduzeti sve radnje iz svoje nadležnosti u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.
(Informer)
