Hapšenja i istraga

OVO JE TAKSISTA KOJI JE UBIJEN U ČAČKU: ''Stara garada'' se oprostila od njega (FOTO)

Новости онлине

19. 09. 2025. u 18:56

TAKSISTA (50) iz Čačka ubijen je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu.

ОВО ЈЕ ТАКСИСТА КОЈИ ЈЕ УБИЈЕН У ЧАЧКУ: Стара гарада се опростила од њега (ФОТО)

Foto: Printskrin

Policija je u Čačku uhapsila je glumca Vladimira Jocovića (35) i njegovog brata R. J. (33) zbog sumnje da su sa još jednom osobom za kojom se traga, pretukli taksistu (50), koji je podlegao povredama u Opštoj bolnici.

Prijatelji se opraštaju od ubijenog na društvenim mrežama:

- Poslednji pozdrav našem drugu od stare garde... Neka ti je laka zemlja i neka te anđeli čuvaju . stoji u jednoj objavi.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Čačku, uz krivičnu prijavu za ubistvo u saizvršilaštvu.

Foto: RTS / screenshot

Vladimir je, inače, diplomirao glumu 2013. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dejana Cicmilovića. Glumio je u pozorištu i u televizijskim emisijama, a dobitnik je brojnih nagrada.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese