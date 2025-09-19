U STANU DRŽAO AMFETAMIN I PRODAVAO: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za trgovinu narkoticima
NOVOSADSKA policija uhapsila je D.K. (63) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.
Pregledom osumnjičenog i njegovog vozila, kao i pretresom stana u kojem neprijavljeno boravi, policija je pronašla amfetamin i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Sumnja se, takođe, da je D. K., prethodno, prodao amfetamin Novosađaninu N. A. (43), protiv koga će biti podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
