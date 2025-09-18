"AUDIJEM" POKOSIO TINEJDŽERKU U KRALJEVU: Devojka prelazila na crveno, njemu određen pritvor
PRIPADNICI MUP u Kraljevu uhapsili su P. M. (24) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je, tokom noći 16. septembra, upravljajući "audijem" u Pljakinoj ulici u Kraljevu, oborio sugrađanku (18) koja je prelazila ulicu na crveno svetlo na semaforu.
Devojka (18) je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
(Informer)
