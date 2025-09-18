Hapšenja i istraga

"AUDIJEM" POKOSIO TINEJDŽERKU U KRALJEVU: Devojka prelazila na crveno, njemu određen pritvor

В.Н.

18. 09. 2025. u 17:10

PRIPADNICI MUP u Kraljevu uhapsili su P. M. (24) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

АУДИЈЕМ ПОКОСИО ТИНЕЈЏЕРКУ У КРАЉЕВУ: Девојка прелазила на црвено, њему одређен притвор

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On se sumnjiči da je, tokom noći 16. septembra, upravljajući "audijem" u Pljakinoj ulici u Kraljevu, oborio sugrađanku (18) koja je prelazila ulicu na crveno svetlo na semaforu.

Devojka (18) je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

(Informer)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom