"AUDIJEM" POKOSIO TINEJDŽERKU U KRALJEVU: Devojka prelazila na crveno, njemu određen pritvor

PRIPADNICI MUP u Kraljevu uhapsili su P. M. (24) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On se sumnjiči da je, tokom noći 16. septembra, upravljajući "audijem" u Pljakinoj ulici u Kraljevu, oborio sugrađanku (18) koja je prelazila ulicu na crveno svetlo na semaforu.

Devojka (18) je sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

(Informer)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde