U NOVOM SADU UHAPŠENI JAVNOBELEŽNIČKI POMOĆNIK I ADEVOKAT: Sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja, odnosno podstrekavanje
U SARADNjI posebnog odeljenje novosadskog Višeg javnog tužilaštva za subijanje korupcije i MUP-a Sektora unutrašnje kontrole uhapšen su B,S. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i M.K. koji se sumnjiči zab produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz člana 359 Krivičnog zakonika.
U toku do sada prikupljenih dokaza i preduzetih radnji, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu, proističe sumnja da je u periodu počev od januara 2023. godine do decembra 2024. godine, u više navrata, osumnjičeni B.S. iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja javnobeležničkog pomoćnika u Novom Sadu, tako što je, mimo obavljanja poslova iz delokruga svog radnog mesta, pristupao pravosudno-informacionom sistemu - PIS i obradi ličnih podataka.
Osumnjičeni M.K. advokat u Novom Sadu, je, dodaje se dalje u saopštenju, u više navrata podstrekavao B.S. da izvrši određene provere za motorna vozila preko registarskih oznaka i za lične podatke fizičkih lica.
- Postupajući po uputstvima osumnjičenog advokata M.K., osumnjičeni javnobeležnički pomoćnik B.S. je pristupao pravosudno-informacionom sistemu - PIS i kroz isti vršio provere podataka o vlasnicima vozila preko registarskih oznaka, kao i ličnih podataka različitih fizičkih lica. B.S. je prikupljene podatke prenosio i dostavljao M.K. i tako mu je omogućio da mimo zakonske procedure, bez podnošenja obrazloženog zahteva MUP RS, dođe do traženih podataka - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.
Na osnovu odobrenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)