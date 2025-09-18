Hapšenja i istraga

U NOVOM SADU UHAPŠENI JAVNOBELEŽNIČKI POMOĆNIK I ADEVOKAT: Sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja, odnosno podstrekavanje

18. 09. 2025. u 12:35

U SARADNjI posebnog odeljenje novosadskog Višeg javnog tužilaštva za subijanje korupcije i MUP-a Sektora unutrašnje kontrole uhapšen su B,S. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i M.K. koji se sumnjiči zab produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz člana 359 Krivičnog zakonika.

U toku do sada prikupljenih dokaza i preduzetih radnji,  kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu, proističe sumnja da je u periodu počev od januara 2023. godine do decembra 2024. godine, u više navrata, osumnjičeni B.S.  iskoristio svoj službeni položaj i ovlašćenja javnobeležničkog pomoćnika u Novom Sadu, tako što je, mimo obavljanja  poslova iz delokruga svog radnog mesta, pristupao pravosudno-informacionom sistemu - PIS i obradi ličnih podataka.

Osumnjičeni M.K. advokat u Novom Sadu, je, dodaje se dalje u saopštenju,  u više navrata podstrekavao B.S. da izvrši određene provere za motorna vozila preko registarskih oznaka i za lične podatke fizičkih lica.

- Postupajući po uputstvima osumnjičenog advokata M.K., osumnjičeni javnobeležnički pomoćnik B.S. je pristupao pravosudno-informacionom sistemu - PIS i kroz isti vršio provere podataka o vlasnicima vozila preko registarskih oznaka, kao i ličnih podataka različitih fizičkih lica. B.S. je prikupljene podatke prenosio i dostavljao M.K. i tako mu je omogućio da mimo zakonske procedure, bez podnošenja obrazloženog zahteva MUP RS, dođe do traženih podataka - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.

Na osnovu odobrenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

