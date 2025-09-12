PIJAN IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU? Jedan od vozača preminuo na licu mesta
Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su D.M.(20) iz okoline ovog grada koji se sumnjiči da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pedesetosmogodišnji muškarac.
Uhapšeni mladić se sumnjiči da je upravljajući putničkim vozilom „pasat“, pod dejstvom alkohola i neprilagođenom brzinom, udario u „golf“ koji je potom sleteo sa puta, dok je njegov vozač od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.
Osumnjičeni se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i njemu je, po ovlašćenju nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Ova saobraćajna nesreća se dogodila juče, u ranim jutarnjim satima, na regionalnom putu Leskovac – Niš, u blizini skretanja za leskovačko selo Zalužnje. U njoj su učestvovala tri automobila koja su se kretala iz pravca Leskovca ka Nišu.
Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni mladić je udario u zadnji deo vozila preminulog čoveka koje je potom sletelo sa puta, dok je vozač „pasata“ nastavio kretanje i udario u još jedno vozilo ispred njega.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)