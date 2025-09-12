Hapšenja i istraga

PIJAN IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU? Jedan od vozača preminuo na licu mesta

Игор Митић
Igor Mitić

12. 09. 2025. u 14:55

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su D.M.(20) iz okoline ovog grada koji se sumnjiči da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pedesetosmogodišnji muškarac.

ПИЈАН ИЗАЗВАО САОБРАЋАЈНУ НЕСРЕЋУ? Један од возача преминуо на лицу места

foto: I.Mitić

Uhapšeni mladić se sumnjiči da je upravljajući putničkim vozilom „pasat“, pod dejstvom alkohola i neprilagođenom brzinom, udario u „golf“ koji je potom sleteo sa puta, dok je njegov vozač od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičeni se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i njemu je, po ovlašćenju nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ova saobraćajna nesreća se dogodila juče, u ranim jutarnjim satima, na regionalnom putu Leskovac – Niš, u blizini skretanja za leskovačko selo Zalužnje. U njoj su učestvovala tri automobila koja su se kretala iz pravca Leskovca ka Nišu. 

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni mladić je udario u zadnji deo vozila preminulog čoveka koje je potom sletelo sa puta, dok je vozač „pasata“ nastavio kretanje i udario u još jedno vozilo ispred njega. 

