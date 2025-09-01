Hapšenja i istraga

HAPŠENJE ZBOG EKOLOŠKOG KRIMINALA: Nelegalno vađenje šljunka iz Velike Morave

Zagorka Uskoković

01. 09. 2025. u 17:23

Pripadnici MUP Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala PU Smederevo, Službom za suzbijanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekcijom za zaštitu životne sredine, obavili su kontrolu privrednog društva „Plana beton“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani - uhapsili L. C. (30).

ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ЕКОЛОШКОГ КРИМИНАЛА: Нелегално вађење шљунка из Велике Мораве

Foto: MUP

On se sumnjiči da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, oštećenje životne sredine i protivpravno zauzimanje zemljišta.

Postoje osnovi sumnje da je L. C. kao vlasnik navedenog privrednog društva bez saglasnosti, licence, vodnih uslova i bez dozvola nadležnih organa iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave na parcelama koje su u vlasništvu Republike Srbije - JVP „Srbijavode" i koje se nalaze u takozvanoj crvenoj zoni u blizini Žabarskog mosta, gde je planom vađenja rečnog nanosa zabranjeno iskopavanje.

Foto: MUP

 

L. C. je, kako se sumnja, narušio prirodni vodotok reke nelegalnim iskopavanjem mineralnih sirovina koje je potom, kako se sumnja, prodavao i pribavio protivpravnu materijalnu korist.

Tom prilikom narušena je geomorfologija prirodnog staništa i ujedno prošireno rečno korito, čime je došlo do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta na navedenoj lokaciji.

Foto: MUP

 

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju intenzivan rad na sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala i apeluju na građane da prijavljuju sve slučajeve ekološkog kriminala.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!