HAPŠENJE ZBOG EKOLOŠKOG KRIMINALA: Nelegalno vađenje šljunka iz Velike Morave
Pripadnici MUP Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala PU Smederevo, Službom za suzbijanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekcijom za zaštitu životne sredine, obavili su kontrolu privrednog društva „Plana beton“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani - uhapsili L. C. (30).
On se sumnjiči da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, oštećenje životne sredine i protivpravno zauzimanje zemljišta.
Postoje osnovi sumnje da je L. C. kao vlasnik navedenog privrednog društva bez saglasnosti, licence, vodnih uslova i bez dozvola nadležnih organa iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave na parcelama koje su u vlasništvu Republike Srbije - JVP „Srbijavode" i koje se nalaze u takozvanoj crvenoj zoni u blizini Žabarskog mosta, gde je planom vađenja rečnog nanosa zabranjeno iskopavanje.
L. C. je, kako se sumnja, narušio prirodni vodotok reke nelegalnim iskopavanjem mineralnih sirovina koje je potom, kako se sumnja, prodavao i pribavio protivpravnu materijalnu korist.
Tom prilikom narušena je geomorfologija prirodnog staništa i ujedno prošireno rečno korito, čime je došlo do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta na navedenoj lokaciji.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju intenzivan rad na sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala i apeluju na građane da prijavljuju sve slučajeve ekološkog kriminala.
