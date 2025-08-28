HOĆE LI BITI HAPŠENJA NAPADAČA IZ PARKA U PANČEVU? Sud ponovo odlučuje o pritvoru

ŽALBU Višeg tužilaštva u Pančevu na odluku da se maloletnik Miloš V. (17), osumnjičen za pokušaj ubistva dečaka Maksima S. (15) u parku u Pančevu, pusti da se brani sa slobode, usvojilo je Veće za maloletnike Višeg suda u Pančevu i kako saznajemo ukinulo to sudsko rešenje, kojim je rečeno da je pritvor neosnovan i vratilo predmet sudiji Višeg suda za maloletnike na ponovno odlučivanje.

D.N.

Kako nam je rečeno u Višem sudu u Pančevu sudija za maloletnike još nije doneo novu odluku. Takođe, od oštećenog Maksima S. do sada nije uzeta izjava.

Više tužilaštvo u Pančevu je tražilo da se Miloš V. uhapsi i da mu se odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke i u kratkom vremenskom periodu ponovio ili dovršio krivično delo.

On se sumnjiči da je 14. 8. uveče oko 22.30 časova nožem u stomak ubo Maksima S. (15) u parku u Pančevu i naneo mu tešku telesnu povredu opasnu po život. Dečak je operisan i van životne je opanosti. Maksimov otac Igor S. ispričao je ranije medijima da je njegov sin sa drugom sedeo na klupi u parku, kada im je prišao Miloš V. i rekao njegovom drugu da mu duguj 3.000 dinara, jer tu sede.

- Kada je moj sin pitao zašto, on je rekao da mu sada duguju 15.000 dinara, na šta je moj sin odgovorio da nikome ništa nije dužan. Tada ga je ovaj nožem rasporio od pupka do grudi. Organi su počeli da mu ispadaju, a on je tako povređen potčao i ubrzo pao, jer se onesvestio. Prolaznici su pozvali Hitnu pomoć i prevezen je u bolnicu - ispričao je otac.

On kaže da ga dva dana niko nije zvao zbog tog događaja, pa je sam otišao u policiju, gde je saznao ime napadača i da je pušten posle saslušanja na slobodu. Nakon toga je video da se napadač na društvenim merežama predstavlja kao "psiho", da je kačio sliku iz suda i razne preteće poruke uz fotografije sa mačetom.