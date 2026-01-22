"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
- Ja sam slobodan čovek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovek u očajnom položaju koji, već četvrtu godinu, nije u stanju ili ne želi da privede rat kraju, uprkos činjenici da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država pružio svaku moguću pomoć da se to učini - napisao je Orban.
Zato, ma koliko mi laskali, navodi Orban, ne možemo podržati vaše ratne napore.
- Ukrajinski narod, naravno, uprkos vašim pažljivo odabranim uvredama, i dalje može da računa na nas da nastavimo da snabdevamo vašu zemlju električnom energijom i gorivom, a nastavićemo i da podržavamo izbeglice koje dolaze iz Ukrajine. Život će sam urediti sve ostalo, i svako će dobiti ono što zaslužuje - zaključio je Orban.
