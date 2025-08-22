Hapšenja i istraga

OVO JE STANJE ISKASAPLJENOG POLICAJCA U MIONICI! Muškarac pokušao da ga ubije i umalo mu odsekao ruku mačetom

V.N.

22. 08. 2025. u 12:19

NAPADNUTI policajac M. Đ. više nije na aparatima, samostalno diše i pomera prste na ruci koja mu je bila skoro odsečena.

ОВО ЈЕ СТАЊЕ ИСКАСАПЉЕНОГ ПОЛИЦАЈЦА У МИОНИЦИ! Мушкарац покушао да га убије и умало му одсекао руку мачетом

Foto: Printskrin/ Društvene mreže

Mladi policajac M. Đ. (31), koga je osumnjičeni A. T. (22) iz okoline Mionice isekao mačetom, nalazi se u Kliničkom centru u Beogradu, a kako Kurir nezvanično saznaje, njegovo stanje je za nijansu bolje.

Prema rečima izvora za medije, policajac više nije na aparatima i da sada samostalno diše, što uliva dodatnu nadu u njegov oporavak.

Doktori su tokom operacije izvršili rekonstrukciju povređene ruke. Prema prvim nalazima, ruka je topla, a što je, kako kaže naš izvor, znak da krvotok i nervi funkcionišu.

- Lekari polažu velike nade da će ruka biti spasena i da će se mladić postepeno oporavljati - kaže izvor za medije.

Podsetimo, tuča se dogodila skoro sat vremena iza ponoći u mioničkom parku kada je M. Đ. koji je bio van dužnosti izašao iz jednog ugostiteljskog objekta. Osumnjičeni A. T. je, iz za sada nepoznatog razloga, hladnim oružjem isekao policajca.

Kako je ispričala jedna rođaka za medije, za sada niko od njih ne zna motiv ovog jezivog događaja.

- Ma, nisam ni stigla da pitam zašto je napadnut. Bitno mi je da se izvuče i da dete bude dobro. Drhtim cela, ovo je strašno. Čula sam samo da je došao u Mionicu da popije piće sa društvom, zato je valjda bio u tom lokalu pre napada - kaže ona i dodaje da M. Đ. osim roditelja, sestre i zeta ima i dete.

Osumnjičeni A. T. je odmah uhapšen, a posle saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, sud mu je odredio pritvor do 30 dana.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tereti se za krivično delo ubistvo u pokušaju.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA: Zloupotreba službenog položaja u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu
Hapšenja i istraga

0 16

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA: Zloupotreba službenog položaja u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu

VRHOVNOM javnom tužilaštvu podneta je krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

22. 08. 2025. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
PATOLOŠKI MRZE SRBE, A... Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce

"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce