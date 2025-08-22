DRAMA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Izgorela dva automobila na parkingu

NA parkingu u Bežanijskoj kosi izgorela su dva automobila. Sumnja se da je jedan automobil namerno zapaljen, a požar proširen na drugi

D.N.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je jedan od njih "audi" u vlasništvu žene zapaljen, a da se zatim požar proširio na drugi koji je bio parkiran.

Brzom intervencijom vatrogasaca vatra se nije proširila na druga vozila i stambene zgrade.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo koje je naredilo policiji da pribavi sve dokaze vezane za ovaj slučaj.

Tokom istrage obaviće se razgovor i sa vlasnicima izgorelih automobila na Bežanijskoj kosi.

Prema poslednjim informacijama, nije bilo povređenih.

