MUP SAOPŠTIO: Uhapšen zbog bacanja bombe na stambeno-poslovni kompleks u Kragujevcu

POLICIJA u Kragujevcu uhpsila S. S. (21) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je na jedan lokal u stambeno - poslovnom kompleksu u Kragujevcu bacio ručnu bombu.

Foto: Lj.P.

U incidentu koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 17. avgusta, došlo je oštećenja na stambenoj jedinici i okolnim objektima, čime je izazvana opasnost, ali nije bilo povređenih lica, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

U saopštenju se navodi da se uhapšeni sumnjiči da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Hapšenje su sproveli pripadnici MUP-a u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu.

(Tanjug)

