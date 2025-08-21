Hapšenja i istraga

ODREĐEN PRITVOR DVOJICI UHAPŠENIH SA DVE TONE MARIHUANE: Jedan je crnogorski državljanin - Branili se ćutanjem

Slađana Matić

21. 08. 2025. u 12:44

DVOJICA osumnjičenih za držanje skoro dve tone marihuane radi prodaje Igor I. (47) iz Berana u Crnoj Gori i Mileta S. (28) iz Beograda branili su se danas ćutanjem na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu.

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ДВОЈИЦИ УХАПШЕНИХ СА ДВЕ ТОНЕ МАРИХУАНЕ: Један је црногорски држављанин - Бранили се ћутањем

Uprava policije CG

Obojici je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, kako u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovili krivično delo.

Njih je policija uhapsila u utorak 19. avgusta rano ujutru oko 6.30 časova u Zemunu i zaplenila 1.952 kilograma marihuane. Policijski službenik prvo je video sivi "reno talisman" kojim se dovezao Mileta S. i zaustavio na parkingu ispred doma penzionera, pored već parkiranog teretnog "iveka" bele boje. Kada je izašao Mileta je otključao teretni deo i iz njega izvadio tri putne crne torbe i jedan crni džak, koje je stavio u "reno" i odvezao se do parkinga ispred "Emezete". Tu se sastao sa Igorom I. koji je došao sivom "škodom" i onda su zajedno prebacili jednu po jednu crnu torbu u Igorov auto. Tada mu Mileta S. predaje i crni džak, koji spušta između dva vozila.

Policija, koja ih je pratila tada interveniše i hapsi Igora I., a Mileta S. uspeva trčeći da pobegne, ali ga policija locira u Ulici Vojvode Hrvoja i hapsi.

Pretresom vozila Igora I. policajci su zaplenili crne torbe iz gepeka i džak pored u kojima se ukupno nalazilo 49 vakum kesa sa 49 paketa marihuane. U autu je nađen i ključ od "ford fokusa" u blizini, pa su njegovim pregledom pronašli ključ od "fiata". Obilaskom parkinga pritiskali su taster ključa i slušali hoće li neki auomobil "kliknuti" i tako su otkrili beli teretni "fiat dukato". U njegovom tovarnom delu pronašli su 20 pakovanja sa 1.000 paketa u kojima se nalazio 951 kilograma marihuane.

U "iveku" iz kojeg je Mileta S. prvo uzeo torbe i džak pronađeno je još 48 putnih torbi, 11 mrežastih crvenih džakova i osam crnih u kojima se nalazilo 885 kilograma marihuane.

Veštačenjem nakon zaplene, što je redovna policijska procedura, definitivno je potvrđeno da se radi o opojnoj drogi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu