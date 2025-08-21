ODREĐEN PRITVOR DVOJICI UHAPŠENIH SA DVE TONE MARIHUANE: Jedan je crnogorski državljanin - Branili se ćutanjem

DVOJICA osumnjičenih za držanje skoro dve tone marihuane radi prodaje Igor I. (47) iz Berana u Crnoj Gori i Mileta S. (28) iz Beograda branili su se danas ćutanjem na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu.

Uprava policije CG

Obojici je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, kako u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovili krivično delo.

Njih je policija uhapsila u utorak 19. avgusta rano ujutru oko 6.30 časova u Zemunu i zaplenila 1.952 kilograma marihuane. Policijski službenik prvo je video sivi "reno talisman" kojim se dovezao Mileta S. i zaustavio na parkingu ispred doma penzionera, pored već parkiranog teretnog "iveka" bele boje. Kada je izašao Mileta je otključao teretni deo i iz njega izvadio tri putne crne torbe i jedan crni džak, koje je stavio u "reno" i odvezao se do parkinga ispred "Emezete". Tu se sastao sa Igorom I. koji je došao sivom "škodom" i onda su zajedno prebacili jednu po jednu crnu torbu u Igorov auto. Tada mu Mileta S. predaje i crni džak, koji spušta između dva vozila.

Policija, koja ih je pratila tada interveniše i hapsi Igora I., a Mileta S. uspeva trčeći da pobegne, ali ga policija locira u Ulici Vojvode Hrvoja i hapsi.

Pretresom vozila Igora I. policajci su zaplenili crne torbe iz gepeka i džak pored u kojima se ukupno nalazilo 49 vakum kesa sa 49 paketa marihuane. U autu je nađen i ključ od "ford fokusa" u blizini, pa su njegovim pregledom pronašli ključ od "fiata". Obilaskom parkinga pritiskali su taster ključa i slušali hoće li neki auomobil "kliknuti" i tako su otkrili beli teretni "fiat dukato". U njegovom tovarnom delu pronašli su 20 pakovanja sa 1.000 paketa u kojima se nalazio 951 kilograma marihuane.

U "iveku" iz kojeg je Mileta S. prvo uzeo torbe i džak pronađeno je još 48 putnih torbi, 11 mrežastih crvenih džakova i osam crnih u kojima se nalazilo 885 kilograma marihuane.

Veštačenjem nakon zaplene, što je redovna policijska procedura, definitivno je potvrđeno da se radi o opojnoj drogi.