PRETIO ŽENI U AUTOBUSU: Pritvor zbog nasilja u porodici
SURČINSKA policija je uhapsila N. R. (28) zbog nasilja u porodici, jer je pretio svojoj vanbračnoj supruzi, a Treći osnovni sud u Beogradu mu je odredio pritvor do 30 dana.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je pritvor kako N. R. ne bi boravkom na slobodi ponovio krivično delo i uticao na oštećenu, s obzirom da je ovo tužilaštvo još u maju ove godine podnelo optužni predlog protiv njega zbog izvršenja istog krivičnog dela na štetu iste oštećene.
N. R. se sumnjiči da je 17.8.2025. godine u večernjim časovima u porodičnoj kući, pod dejstvom 1,37 promila alkohola u organizmu, oštećenoj uputio pretnju da će napasti na njen život i telo i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio njeno spokojstvo i duševno stanje. Nakon toga je oštećena otišla iz kuće i ušla u gradski autobus u koji je takođe ušao i okrivljeni, koji je nastavio da joj preti pred građanima koji su pozvali policiju. Na saslušanju u tužilaštvu N. R. je delimično priznao navode krivične prijave. Protiv njega je ranije bilo nekoliko policijskih intervencija po prijavama za nasilje u porodici.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)