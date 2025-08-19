PRETIO ŽENI U AUTOBUSU: Pritvor zbog nasilja u porodici

SURČINSKA policija je uhapsila N. R. (28) zbog nasilja u porodici, jer je pretio svojoj vanbračnoj supruzi, a Treći osnovni sud u Beogradu mu je odredio pritvor do 30 dana.

Foto Shutterstock

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je pritvor kako N. R. ne bi boravkom na slobodi ponovio krivično delo i uticao na oštećenu, s obzirom da je ovo tužilaštvo još u maju ove godine podnelo optužni predlog protiv njega zbog izvršenja istog krivičnog dela na štetu iste oštećene.

N. R. se sumnjiči da je 17.8.2025. godine u večernjim časovima u porodičnoj kući, pod dejstvom 1,37 promila alkohola u organizmu, oštećenoj uputio pretnju da će napasti na njen život i telo i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio njeno spokojstvo i duševno stanje. Nakon toga je oštećena otišla iz kuće i ušla u gradski autobus u koji je takođe ušao i okrivljeni, koji je nastavio da joj preti pred građanima koji su pozvali policiju. Na saslušanju u tužilaštvu N. R. je delimično priznao navode krivične prijave. Protiv njega je ranije bilo nekoliko policijskih intervencija po prijavama za nasilje u porodici.