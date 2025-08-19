PREDLOŽEN PRITVOR ZA SERIJSKOG SILOVATELJA: Ćutao o razbojništvima u Beogradu

IGOR Milošević (51), serijski silovatelj, koji je 18. jula izašao iz zatvora nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge, pre dva dana je ponovo uhapšen, zbog sumnje da je izvršio razbojništvo. On je danas priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a kako je saopšteno, nije želeo da iznosi odbranu, odnosno, odlučio je da se brani ćutanjem.

Foto: Jutjub/Portal Informer

Milošević je, kako se sumnja, 18. avgusta ušao u jednu fotografsku radnju u Brankovoj ulici da fotokopira lični dokument, a zatim se vratio u radnju i fizički napao radnicu, udario je pesnicom po glavi, počupao joj minđuše sa ušiju, a uz pretnju makazama oduzeo 2. 550 dinara.

Osumnjičenom je stavljeno na teret izvršenje još jednog krivičnog dela razbojništvo u pokušaju, zbog sumnje da je istog dana, neposredno posle opisanog događaja, na teritoriji GO Zvezdara ušao u jedan frizerski salon i pretnjom da će povrediti zaposlenu radnice S.K. (1985) pokušao da otme novac, ali je u tome sprečen dolaskom mušterije u frizerski salon.

Policija ga je ubrzo pronašla ispod Brankovog mosta u jednoj skrivenoj prostoriji.

Nakon saslušanja osumnjičenog, Prvom osnovmnom sudu u Beogradu predloženo je da se Miloševiću odredi pritvor, jer prema mišljenju tužilaštva, postoje okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, u kratkom vremenskom periodu, ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.

Tužilaštvo će u toku istrage prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju, odnosno o podizanju optužnice protiv osumnjičenog.