Hapšenja i istraga

OVAKO SU UHAPŠENA TROJICA BLOKADERA HULIGANA U BEOGRADU: Napadali policiju, dvojici određeno zadržavanje do 48 sati (VIDEO)

Новости онлине

14. 08. 2025. u 14:37

POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, uhapsili su trojicu blokadera zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike.

ОВАКО СУ УХАПШЕНА ТРОЈИЦА БЛОКАДЕРА ХУЛИГАНА У БЕОГРАДУ: Нападали полицију, двојици одређено задржавање до 48 сати (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Uhapšeni su N.K. (19), J.Đ (19) i maloletni J.N.(17).

Foto: Novosti

Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela iz člana 344 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Dvojici lica određeno je zadržavanje do 48 sati, a protiv maloletnog lica biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 7

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: Osećao sam da mi ne može ništa (FOTO)

SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)