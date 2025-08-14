OVAKO SU UHAPŠENA TROJICA BLOKADERA HULIGANA U BEOGRADU: Napadali policiju, dvojici određeno zadržavanje do 48 sati (VIDEO)

POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, uhapsili su trojicu blokadera zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike.

Foto: Novosti

Uhapšeni su N.K. (19), J.Đ (19) i maloletni J.N.(17).

Foto: Novosti

Izvršena je konsultacija sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela iz člana 344 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Dvojici lica određeno je zadržavanje do 48 sati, a protiv maloletnog lica biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.