PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BOBE ŽIVOJINOVIĆA I OSTALIH: Terete se za prevaru u preprodaji broda

NAKON završene istrage pokrenute zbog duple prodaje plovila – broda marke „Pershing 54″, za iznos od 115.000 evra, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu protiv okrivljenih S.Ž. (rođen 1963. godine) i N.R. (rođen 1986. godine) zbog krivičnog dela Prevara u saizvršilaštvu iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika i protiv okrivljenog A.P. (rođen 1988. godine) zbog krivičnog dela Prevara u pomaganju iz člana 208. stav 4. u vezu stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

Foto: T. Ćirić

Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su u periodu od 8.03.2024. do 5.06.2024. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, okrivljeni S.Ž. i N.R., u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 115.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti iznos od 13.477.211,00 dinara doveli ovlašćenog predstavnika privrednog društva „Harvinter“ d.o.o., direktora oštećenog M.S., lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na štetu imovine privrednog društva „Harvinter“ d.o.o. nešto učini, u čemu im je, sa umišljajem pomogao okrivljeni A.P. i to davanjem saveta i uputstava, kao i stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela.

Za krivično delo Prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika je zaprećena kazna zatvora od 2 (dve) do 10 (deset) godina i novčana kazna koja za krivična dela iz koristoljublja može iznositi i 10.000.000 (deset miliona) dinara.