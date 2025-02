UDAR NA KORUPCIJU - PADAJU VELIKI IGRAČI: Novi detalji hapšenja Grčića, Papića, Marinkovića... otkriveno šta je sve nađeno

PO NALOGU Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, juče je uhapšen Milorad Grčić (55), nekadašnji vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) i aktuelni predsednik opštine Obrenovac, kao i još 14 osoba. Među njima je i biznismen Aleksandar Papić, kao i njegov saradnik Toni Apostolović, nekoliko rukovodilaca EPS iz Kolubare, čelnici Fudbalskog kluba Borac iz Lazarevca...

Foto: MUP

Rešenje o policijskom zadržavanju do 48 sati doneto je, pored Grčića, Papića i Apostolovića, i za Ivana Marinkovića, koordinatora u sektoru IKT JP EPS, Nemanju Stankovića, službenika u ovom sektoru, Ljubišu Stanojevića, rukovodioca Odeljenja za sisteme tehničke zaštite i informatičku bezbednost Rudarskog basena Kolubara, Milana Blagojevića, direktora firme "Intelsek", zatim odgovornog lica Papićeve firme "Tim sistems" Nenada Vujića, Katarinu Marinković, iz firme za konsalting...

Iza rešetaka su i Dejan Bulatović, direktor Fudbalskog kluba "Borac", zatim Kristina Bulatović, kao i M. M., P. G., M. R. i I. R. Grčiću su lisice stavljene juče ujutru dok je izlazio iz svog automobila "smart", a u njegovoj kancelariji u Opštini Obrenovac policija je našla veliku količinu novca, skupocene satove, nakit...

On je potpisao zapisnik o oduzetim predmetima, koji će biti predmet istrage. U popodnevnim satima, oko 16.40, policija je biznismena Aleksandra Papića izvela sa lisicama na rukama iz luksuzne zgrade na Vračaru u kojoj živi. Iz stana su policajci izneli kompjutere, dokumenta i druge dokaze u crnim džakovima. Pretres stana, koji se nalazi na poslednjem spratu zgrade, trajao je satima. Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca, primanje mita, davanje mita i trgovina uticajem. Grčić i ostali privedeni terete se da su od 2018. do 2021. godine činjenjem različitih krivičnih dela, a na štetu EPS, sebi i drugima pribavili imovinsku korist, koju su zatim ubacivali u legalne novčane tokove. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović na jučerašnjoj konferenciji za novinare rekao je da će protiv njih biti sprovedena istraga zbog postojanja osnova sumnje da su zloupotrebili svoj službeni položaj i ovlašćenja u vezi sa javnim nabavkama za javno preduzeće EPS. Sumnja se da su oni oštetili to javno preduzeće za više od 100 miliona dinara.

EPS davao novac za FK Borac FK Borac iz Lazarevca je proteklih godina dobijao velika novčana sredstva od Elektroprivrede Srbije. Policija utvrđuje koliki su sve iznosi i kada uplaćivani i za koju namenu i na šta su sve potrošeni, s obzirom na to da je reč o niželigaškom klubu. Istražuje se da li je EPS FK Borcu davao novac, a da je on možda završavao u privatnim džepovima. U 100 odsto vlasništvu uhapšenog Dejana Bulatovića (na slici) je firma "B-M-IT konsalting grupa". U njoj su Bulatović i Ivan Marinković bili direktori od 2021. Njihove supruge Kristina Bulatović (na slici) i Katarina Marinković bile su članovi nadzornog odbora. Policija istražuje sumnje da li su novac, koji je fudbalski klub dobijao od EPS, oni možda izvlačili preko te firme.

- Pojedini okrivljeni terete se i za davanje i primanje mita u vidu novčanih poklona, koje su dalje prikrivali izvršenjem krivičnog dela pranja novca - rekao je tužilac. - Tužilaštvo će takođe naložiti pokretanje finansijske istrage protiv osumnjičenih i sa njima povezanih lica. On je istakao da je ovo tek početak velike najavljene akcije na suzbijanju korupcije i dodao da u narednim danima očekuje dalje realizacije, o čemu će javnost nakon toga biti blagovremeno obaveštena.

Prema saznanjima "Novosti", reč je o nizu, kako istražni organi sumnjaju, nameštenih tendera za nabavku tehničke opreme, aparata i softvera za celokupne objekte Elektroprivrede Srbije. Ono što, međutim, posebno bode oči je činjenica da se serija tih "nabavljenih" i plaćenih proizvoda i opreme "pojavila" samo u dokumentaciji.

Paralelno i finansijska istraga ISTRAŽNI organi najavili su da će paralelno sa krivičnom teći i finansijska istraga protiv 15 uhapšenih u jučerašnjoj akciji policije na suzbijanju korupcije. Stanovi i kuće, kao i kancelarije, koje koriste, detaljno su pretresani. Kod Miodraga Grčića, u njegovom kabinetu u opštini, nađena je velika količina novca u evrima, švajcarskim francima i dinarima, zatim tri ručna časovnika, isto toliko ogrlica sa privescima... Iz velelepne vile Aleksandra Papića na Dedinju, pored ostalog, kako navode pojedini mediji, privremeno je oduzeto 15 skupocenih torbi, luksuzni automobil... U toku je utvrđivanje i liste vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom svih osumnjičenih.

- Pored softvera, koji su plaćeni kao da su poslednja reč nauke, navodno su nabavljene i rampe za prepoznavanje registraskih tablica za sve objekte EPS - kaže izvor "Novosti" blizak istrazi. - Ni jedna nije instalirana. Pominje se i nabavka opreme za zaštitu mobilnih telefona. Prema rečima našeg sagovornika, sve je počelo 2019. kada je EPS preko firme "Intelsek" nabavio softver za zaštitu telefona, koji je u tom trenutku koštao oko 230.000 evra. Ista firma, pored ostalih, pojavljivala se na tenderima i u tri naredne godine, kada je reč o nabavci programa za prikupljanje ličnih podataka, minijaturni audio-snimači, dronovi, kamere za prepoznavanje lica, lokatori, sprave za praćenje signala (GPS) ometači mobilnih telefonskih signala...

Prema nezvaničnim saznanjima, deo ove opreme, koji je isporučen, bio je smešten i u ogranku EPS u Kolubari. Ceo posao je u tom trenutku bio vredan više od 600.000 evra, a cela nabavka se krila iza tendera za kupovinu audio i digitalne opreme i za servisiranje mobilnih uređaja. Tužilaštvo za organizovani kriminal već nekoliko godina unazad je vodilo predistragu o svim mogućim zloupotrebama u EPS i to na osnovu nekoliko krivičnih prijava. Jedna od njih, doduše anonimna, ukazivala je na mito od 80.000 evra. Policija je saslušala više od 150 zposlenih u ovom javnom preduzeću, kao i u privatnim firmama, koje su poslovale sa EPS. Bilo je jasno da je reč o korupciji na visokom nivou. Sada uhapšeni Milan Blagojević, vlasnik firme "Intelsek", nekoliko puta je davao izjavu u policiji u svojstvu građanina, a obaveštenja su prikupljana i od direktora ovog preduzeća M. M.

Marinković upleo i suprugu UHAPŠENI Ivan Marinković je koordinator u Sektoru poslova za informaciono-komunikacione tehnologije u JP EPS. On je i bivši predsednik Fudbalskog kluba "Borac" iz Lazarevca. Uhapšeni Dejan Bulatović je direktor tog kluba. U celu ovu šemu, kako se sumnja, Marinković je upleo i svoju suprugu Katarinu (na slici) i kuma Ljubišu Stanojevića.

- Sumnjamo da su ti tenderi, na kojima je pobeđivala ova firma, bili namešteni - navodi izvor "Novosti." - Negde 2019. je stupio u kontakt sa Ivanom Marinkovićem, koji je radio kao koordinator za informacione i komunikacione tehnologije EPS. Marinković i Nenad Dilberović su od njega tražili opremu koja im je, kako je ispričao, trebala za nadzor za stubove i dalekovode zbog krađa. Tu je pao dogovor i za kupovinu opreme za zaštitu mobilnih komunikacija, na osnovu koje je napravljena i dokumentacija za tender. Ovi tenderi su izazivali sumnju od samog njihovog raspisivanja i to zbog traženih uslova, koje oprema mora da ispunjava. Na neke od njih pojavio se samo jedan ponuđivač i to "Intelsek", a na drugim konkursima ova firma je bila - najpovoljnija.

Nova hapšenja PREMA nezvaničnim saznanjima, jučerašnja hapšenja deo su velike akcije koja će trajati mesecima. Postoje indicije da su za više od 30 slučajeva velike korupcije istražitelji već, kako kaže, sklopili kockice i da se mogu očekivati nova privođenja. Samo u Beogradu, navodno, istražuje se 17 velikih slučajeva. Upućeni kažu da će se voditi nemilosrdna borba kako bi se poslala jasna poruka da više niko ne pokušava da "mulja" i misli da će se izvući.

- Preko jedne javne nabavke, koja je zavedena kao oprema za nadzor energetskog područja, kupljena su dva drona i jedan sistem za video-nadzor - objašnjava naš sagovornik iz istrage. - Uz pomoć tih kamera je moguće da se identifikuju lica na čak 800 metara udaljenosti. Jedna od najinteresantnijih nabavki je uređaj za tajno audio i video snimanje. - Reč je o uređaju izuzetno malih dimenzija, kao kutija šibica, sa ugrađenim mikrofonom i minijaturnom kamerom - objašnjava naš sagovornik. - Aparat ima i slot SIM karticu. Prijem sadržine se obavlja na računaru ili mobilnom telefonu.

MILORAD GRČIĆ UŠAO U POLITIKU 2008. GODINE: Od pečenjare do direktora

MILORAD Grčić (54) je predsednik Opštine Obrenovac, a na tu funkciju je izabran u julu 2024. godine. On je i rođen u Obrenovcu gde je ranije imao kafić i pečenjaru. Kao lider grupe građana na izborima 2008. godine ušao je u Skupštinu Obrenovca i postao zamenik predsednika Opštine, ali je 2010. godine izašao iz te koalicije sa Demokratskom strankom. Posle toga je postao član Srpske napredne stranke. Za vršioca dužnosti direktora Rudarskog basena "Kolubara" imenovan je 8. oktobra 2012. godine i na toj funkciji bio je do decembra 2015, kada je postao direktor Kancelarije za društveno odgovorno poslovanje u Elektroprivredi Srbije. Za v.d. direktora EPS-a imenovan je 15. marta 2016. godine. Ostavku je podneo 12. januara 2022. godine, mesec dana nakon havarije u EPS-u, kada su zbog mokrog uglja koji je ložen stali skoro svi proizvodni blokovi. Nekoliko dana kasnije Grčić je postavljen za pomoćnika predsednika Opštine Obrenovac, a u julu 2024. godine izabran i za predsednika Opštine Obrenovac. Pre dve godine mediji su pisali da je na jednom veselju u Obrenovcu, ošamario pevača Jovana Stefanovića, jer nije znao da peva neku pesmu, a koji ga je nakon toga udario pesnicom. Grčiću su lisice stavljene na ruke juče ujutru, a u zgradi Opštine Obrenovac, u kojoj radi, navodno je nađena velika količina novca, luskuzni satovi, nakit...

ALEKSANDAR PAPIĆ SVEDOČIO NA SUĐENjU BELIVUKU Miljković mu tražio časovnik

ALEKSANDAR Papić je poznat kao nekadašnji blizak prijatelj i saradnik bivšeg ministra odbrane i policije Nebojše Stefanovića. Međutim, razišli su se kada je Papić na sednici odbornika Srpske napredne stranke opštine Zvezdara 2021. godine glasao za smenu Stefanovića sa mesta predsednika Gradskog odbora. Papić je svedočio u postupku koji se vodi protiv Belivukove grupe u Specijalnom sudu, jer je optuženi Marko Miljković tvrdio da mu je Papić poklonio sat roleks, koji mu je zaplenjen. Papić je rekao da Miljkovića i Belivuka poznaje, da je sat hteo da pokloni prijatelju, ali ga je Miljković video i tražio da mu ga proda, pa ga je dao Miljkovićevom rođaku. Za Papića se pisalo i da je njegova firma kupila jeftino dva hotela u Vrnjačkoj Banji, renovirala ih i prodala. Bio je i vlasnik sajta i novina "Objektiv", koje su zatvorene. Mediji su preneli da Papić, navodno, sa porodicom živi u jednoj od najluksuznijih vila na Dedinju, koja ima skoro hiljadu kvadrata i vredi oko četiri i po miliona evra. - Ovo je samo jedna od nekretnina u njegovom posedu. Vila je opasana visokim zidovima i obezbeđena najsavremenijim kamerama za video-nadzor. Pored toga ima i kućicu sa obezbeđenjem kako niko ne bi mogao neopaženo da uđe na ovo imanje - kaže izvor iz istrage. U Papićevom stanu, tokom pretresa, navodno je nađeno 15 luksuznih torbi u vlasništvu njegove supruge.

FIRME TONIJA APOSTOLOVIĆA NARASLE POSLEDNjIH GODINA Sticao bogatstvo od softvera

TONI Apostolović je vlasnik nekoliko firmi, među kojima su Tim System i IT Excellence, koje su značajno porasle poslednjih godina. "Tim sistems" je osnovan 2010. godine i bavi se softverima i IT konsaltingom. Pre tri godine račun mu je oko sedam meseci bio u blokadi. Apostolović je blizak prijatelj i saradnik Aleksandra Papića, za kojeg Tužilaštvo navodi da je faktički vlasnik ove firme. Dok je njegova firma 2018. godine ostvarila prihod od 1,7 milijardi dinara, javnost nije bila upućena u sve detalje njegovog poslovanja. Iako se smatra uspešnim preduzetnikom, postoji mnogo sumnji u vezi sa načinima na koje je sticao svoje bogatstvo.