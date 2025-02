UBODIMA NOŽEM LAKŠE POVREDIO MEŠTANINA ŽABLJA: Osumnjičenom za pokušaj ubistva određen pritvor do 30 dana

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju uhapsili su J. P. (45), bez prijavljenog prebivališta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je, juče, on zadao nekoliko uboda nožem tridesetsedmogodišnjem meštaninu i lakše ga povredio.

Operativnim radom, policija je identifikovala osumnjičenog i uhapsila ga istog dana.

On je zadržan do 48 sati, a posle saslušanja, nadležni sudija odredio mu je pritvor, u trajanju do 30 dana.