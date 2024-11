"NEMAM MIRA ŠTO NE ZNAM GDE JE DANKINO TELO" Otac devojčice poručio ubicama: "Neka dobiju kaznu koju zaslužuju" (FOTO)

PROTIV Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu za ubistvo Danke Ilić (2) u Banjskom polju.

Tim povodom oglasio se Miloš Ilić, otac male Danke, koji je rekao da želi da se ova agonija završi što pre i da optuženi dobiju kaznu koju zaslužuju, ali da mu bolna činjenica da i dalje ne zna gde je telo njegove ćerke - "ne da mira".

- Čuo sam da je potvrđena optužnica, to sam i očekivao i bilo je vreme da se to dogodi, da se ova agonija završi što pre i da dobiju kaznu koju zaslužuju - rekao je on, a kako je navedeno, tužilaštvo je u optužnici predložilo da ih sud osudi na kazne doživotnog zatvora.

- Jedino bih voleo da saznam gde je telo moje ćerke, da možemo Ivana i ja da je sahranimo ili barem da nađemo mir koliko-toliko - kazao nam je Miloš Ilić drhtavim glasom.

Podsetimo, optužnicom se Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Inače, sud je doneo rešenje o potvrđivanju optužnice na koje postoji pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice još nije pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević preminuo je 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

