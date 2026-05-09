SVAKI DAN SVET OSTAJE BEZ OKO 14 MILIONA BARELA NAFTE: Cene padaju, ali strahovi i dalje rastu

CENE nafte pale su ove nedelje za oko sedam odsto nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da primirje sa Iranom ostaje na snazi uprkos novim sukobima između dve strane, uz najave postizanja sveobuhvatnijeg sporazuma.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 101 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" na oko 95 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Centralna komanda u Vašigtonu saopštila je da su američke snage napale vojne ciljeve u Iranu nakon što je Teheran pucao na tri razarača u Ormuskom moreuzu, iako su zvaničnici naglasili da ne traže eskalaciju.

Tramp je kasnije rekao da su brodovi bezbedno izašli iz moreuza bez oštećenja.

Pored toga, Ujedinjeni Arapski Emirati su objavili da su presreli rakete i dronove u blizini moreuza.

Tržišta nafte ostaju fokusirana na Ormuz, koji je zatvoren od kraja februara, što remeti globalne tokove sirove nafte i primorava na obustavu proizvodnje širom regiona.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da sukob smanjuje oko 14 miliona barela dnevno iz globalne ponude.

