ZVEZDU POGLEDALA SREĆA! Ovo je spisak rivala zbog kojih na Marakani već slave prolaz u Ligu šampiona!

Pošto su saznali da će im prva prepreka na putu ka grupnoj fazi Lige šampiona za sezonu 2026/27 biti Larn iz Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde polako sklapaju mozaik predstojećeg evropskog leta.

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako je srpski šampion u ovom dvomeču 2. kola kvalifikacija apsolutni favorit i viđen je u sledećoj rundi, opreznost je uvek neophodna.

Zanimljivo je da će crveno-beli i pre nego što istrče na teren na Ostrvu saznati ime narednog potencijalnog protivnika. Žreb za 3. kolo kvalifikacija zakazan je za ponedeljak, 20. jul, a Zvezda u njemu ima zagarantovan status nosioca. Nakon završenih revanš mečeva uvodne runde, lista potencijalnih rivala se potpuno iskristalisala.

Prvo kolo kvalifikacija donelo je i nekoliko neočekivanih rezultata. Najveće iznenađenje priredio je islandski Vikingur, koji je eliminisao mađarski Đer. Islanđani će u narednoj rundi igrati protiv Hapoel Ber Ševe, a pobednik tog dvomeča biće jedan od mogućih protivnika Beograđana. Pored Vikingura, odlične rezultate u prvim mečevima zabeležili su i Šamrok, odnosno Kauno Žalgiris.

Prema trenutnim projekcijama, crveno-beli u 3. kolu mogu da idu na pobednike sledećih duela:

Šamrok Rovers (Irska) / Ararat (Jermenija)

KuPS Kuopio (Finska) / Sabah FK (Azerbejdžan)

Hapoel Ber Ševa (Izrael) / Vikingur Rejkjavik (Island)

Linkoln Red Imps (Gibraltar) / Mjalbi (Švedska)

Univerzitatea Krajova (Rumunija) / Levski Sofija (Bugarska)

KI Klaksvik (Farska Ostrva) / Kauno Žalgiris (Litvanija)

Ukoliko se gleda teorijski najlakši put ka plej-ofu najelitnijeg evropskog takmičenja, čini se da bi crveno-belima najviše odgovarali pobednici prvog (Šamrok / Ararat) i poslednjeg para (Klaksvik / Žalgiris), ali spisak svih potencijalnih rivala u ovoj rundi definitivno stavlja osmeh na lice svima na Marakani...