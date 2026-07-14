Politika

VUČIĆ POSLE PARADE U PARIZU OTIŠAO U PEKARU: U Srbiji su sendviči mnogo bolji, mi sendvičari to najbolje znamo (VIDEO)

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14. 07. 2026. u 16:33

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, nakon prisustva vojnoj paradi povodom Dana Bastilje i sastanaka sa svetskim zvaničnicima, podelio je na društvenim mrežama snimak iz pekare u Parizu, gde je pojeo sendvič sa šunkom i sirom. Naglasio je da je je u Srbiji malo niža cena, ali da je i mnogo lepši nego u Francuskoj.

ВУЧИЋ ПОСЛЕ ПАРАДЕ У ПАРИЗУ ОТИШАО У ПЕКАРУ: У Србији су сендвичи много бољи, ми сендвичари то најбоље знамо (ВИДЕО)

Foto: Instagram printskrin/bucnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, nakon prisustva vojnoj paradi povodom Dana Bastilje i sastanaka sa svetskim zvaničnicima, podelio je na društvenim mrežama snimak iz jednog pariskog restorana.

Na videu se vidi kako isprobava francuski sendvič, upoređujući njegov ukus i cenu sa onima u Srbiji.

Vučić je uz objavljeni snimak napisao:

 - Sendvič u Parizu... Dobar, ali bolji i sočniji u Srbiji.

- Taman nešto lepo da pojedem. Šunka-sir, pa videćemo - rekao je Vučić, a potom otišao na kasu i platio. 

Nakon što je probao sendvič, istakao je da je cena u Srbiji nešto niža.

- Ista je cena, malo niže kod nas. Dobar je sendvič, nema loših, to je kao naš u Novom Sadu. Počeo sam da izigravam one turiste. U svakom slučaju, ako ništa drugo, kod nas su sendviči dobri. Mi sendvičari to najbolje znamo- rekao je predsednik.

Iz prvog reda pratio paradu

Vučić je prethodno iz prvog reda prisustvovao vojnoj paradi povodom Dana Bastilje na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Srbija je bila jedina evropska država koja nije članica Evropske unije, NATO-a niti takozvane "Koalicije voljnih", a čiji je predsednik prisustvovao ovom događaju.

Tokom boravka u Parizu Vučić je učestvovao i na svečanoj večeri koju je za svetske zvaničnike priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

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