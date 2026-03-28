FORMULA 1 OVO NE PAMTI! Klinac opet osvojio pol-poziciju!

Najnovije vesti iz Formule 1 su senzacionalne.

FOTO: Tanjug/AP

Kimi Antoneli, 19-godišnji vozač Mercedesa, priredio je pravu senzaciju na legendarnoj stazi Suzuka i osvojio pol-poziciju za sutrašnju Veliku nagradu Japana.

Italijan je u kvalifikacijama zabeležio vreme 1:28.778 i za 0,298 sekundi bio brži od svog iskusnijeg timskog kolege Džordža Rasela, koji je završio na drugom mestu. Treće je pripalo Oskaru Pijastriju iz Maklarena, koji je zaostao 0,354 sekunde za najbržiom.

Ovo je druga uzastopna pol-pozicija za Antonelija ove sezone, što ga čini najmlađim vozačem u istoriji Mercedesa koji je ostvario tako nešto. Mladić je dominirao celim kvalifikacijama i pokazao da se "srebrne strele" vraćaju u borbu za vrh.

Bivši svetski šampion Maks Ferstapen doživeo je pravi šok – završio je tek na 11. mestu i nije se plasirao u "Q3", što je jedan od njegovih najgorih kvalifikacionih rezultata u poslednjih nekoliko godina.

Nedeljna trka na Suzuki obećava veliku dramu: Antoneli će startovati sa prvog mesta, a Mercedes ima šansu da prvi put posle dužeg vremena slavi duplu pobedu na startu.

Fanovi Formule 1 već nestrpljivo iščekuju da vide da li će mladi Italijan uspeti da pretvori pol u trijumf na jednoj od najtežih staza u kalendaru.

