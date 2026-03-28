KO SNOSI ODGOVORNOST ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU? Dejan Vuk Stanković: Morali su da prate propise
POLICIJA danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta na fakultetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.
U toku prepodneva izjave u policiji treba da daju rukovodilac studijskog programa moderne i savremene umetnosti na tom fakultetu J.Č, zastupnik firme za obezbeđenje "Sfinga" d.o.o. D.I. i I.O, koordinator obezbeđenja u firmi "Sfinga" d.o.o.
Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, istakao je za emisiju "Puls Srbije vikend" da dekan i uprava fakulteta snose isključivu odgovornost za to, jer su zaduženi za bezbednost zgrade:
- Oni moraju da prate propise koje se odnose na kontrolu požara i obezbeđivanje zgrade od požara, koje podrazumevaju različite konkretne mere koje treba da budu preduzete i efektivno sprovedene. Istovremeno podrazumeva se da se tu imenuju odgovorna lica za takve situacije - rekao je Stanković.
Prema mišljenju ministra, krajnja odgovornost je isključivo na rukovodiocima ustanova.
- U slučaju konkretnog Filozofskog fakulteta odgovornost je na dekanu. U slučaju, univerziteta, krivica je rektora.
Rektor predstavlja Univerzitet u Beogradu i koordinira radom fakulteta i istovremeno ima odgovornost da se na svakom od pojedinačnih fakulteta sprovode one mere koje su propisane zakonom. Bilo da je reč o zakonu o visokom obrazovanju, bilo da je reč o čitavom nizu pratećih zakona.
(Kurir)
