EVROPA POSTIGLA AUTOGOL: Još jedan korak na putu samouništenja

AMERIČKI ekonomista Džefri Saks izrazio je mišljenje da evropske zemlje same sebe vode ka propadanju zabranom ruskog gasa.

Foto: Profimedia

Profesor Univerziteta Kolumbija je to izjavio u intervjuu za TASS.

- Ovo će dovesti do daljeg pada evropske ekonomije. Evropa je postigla autogol, napravivši još jedan korak na putu samouništenja - rekao je on.

Saks je napomenuo da bi Evropa trebalo da uspostavi dijalog sa Rusijom, vrati se principima zajedničke bezbednosti i obnovi ekonomsku saradnju.