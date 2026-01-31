EVROPA POSTIGLA AUTOGOL: Još jedan korak na putu samouništenja
AMERIČKI ekonomista Džefri Saks izrazio je mišljenje da evropske zemlje same sebe vode ka propadanju zabranom ruskog gasa.
Profesor Univerziteta Kolumbija je to izjavio u intervjuu za TASS.
- Ovo će dovesti do daljeg pada evropske ekonomije. Evropa je postigla autogol, napravivši još jedan korak na putu samouništenja - rekao je on.
Saks je napomenuo da bi Evropa trebalo da uspostavi dijalog sa Rusijom, vrati se principima zajedničke bezbednosti i obnovi ekonomsku saradnju.
