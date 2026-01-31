NEMAČKI GIGANT U KRIZI: Ukida 20.000 radnih mesta

NEMAČKI industrijski gigant "Boš" potvrdio je planove da zatvori 20.000 radnih mesta nakon što se profit skoro prepolovio prošle godine. Objava ističe rastući pritisak na nekada dominantni proizvodni sektor i povećava pritisak na političare u Berlinu da pronađu rešenje.

Alicia Windzio/dpa via AP

Zvanični podaci pokazali su da je stopa nezaposlenosti u Nemačkoj porasla na 6,6 procenata - najviši nivo u dvanaest godina. Broj nezaposlenih je u januaru premašio tri miliona.

"Ekonomska realnost se takođe ogleda u našim rezultatima", rekao je izvršni direktor "Boša", Štefan Hartung, opisujući 2025. kao "tešku i, u nekim slučajevima, bolnu godinu" za kompaniju, koja je vodeći dobavljač delova za automobile.

Ovaj potez dolazi usred sve većeg pada automobilske industrije u zemlji, koja je dugo bila okosnica nemačke proizvodnje.

Sektor brzo zatvara radna mesta. Studija iz 2025. godine otkrila je da je samo prošle godine u Nemačkoj ukinuto više od 50.000 radnih mesta u automobilskoj industriji.

Pad nemačke automobilske industrije postao je širi politički test za vladu u Berlinu i Evropi u širem smislu. Nekada krunski dragulj ekonomije, industrija se sada suočava sa izazovima zbog trenutne politike o električnim vozilima, troškova energenata i agresivne konkurencije kineskih proizvođača, piše "Politiko".

Kako dobavljači slabe, rizik se pomera sa nižeg profita na trajni gubitak konkurentnosti. Sa porastom otpuštanja i odlaganjem investicionih odluka, vlada kancelara Fridriha Merca je pod sve većim pritiskom radnika, sindikata i lidera industrije da preispita nemačku industrijsku strategiju - dok se sumnje šire u zemlji i širom Evrope u sposobnost zemlje da ostane ekonomska sila.