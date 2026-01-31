ORBAN: Postigao sam dogovor sa Trampom, Putinom i Erdoganom

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da bi bez intervencije vlade računi domaćinstava porasli za oko 30 odsto zbog veoma hladnog vremena.

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

U emisiji na radiju Kossuth rekao je kako je uspeo da postigne dogovor sa Donaldom Trampom, Vladimirom Putinom i turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom o daljem snabedavnju Mađarske jeftinim gasom.

Prema Orbanovim rečima, na izborima u aprilu odlučivaće se o opstanku smanjenih cena režija, koje "Brisel želi da uništi", a za šta je neophodan ruski gas, zbog čega Mađarska ima godinu i po dana da "zaobiđe" zabranu Evropske unije.

Evropska unija je ove nedelje usvojila uredbu kojom se postepeno ukida uvoz prirodnog gasa iz ruskih gasovoda i tečnog prirodnog gasa (LNG) u EU. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupa na snagu početkom 2027, a uvoz gasa gasovodima od jeseni 2027. godine.

Orban je tim povodom izjavio da Mađarska ima godinu i po dana da zaobiđe briselsku uredbu, jer će se u suprotnom "domaćinstva naći u haosu". Dodao je kako Brisel ovom odlukom želi da podrži Ukrajinu, prenosi Indeks.

"Ipak, Brisel se u sve to ne bi smo da se meša, osim sankcijama, ali za njih je potreban pristanak svih zemalja", rekao je. Dodao je kako za trgovinske odluke nije potrebna jednoglasnost.