ORBAN: Postigao sam dogovor sa Trampom, Putinom i Erdoganom
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da bi bez intervencije vlade računi domaćinstava porasli za oko 30 odsto zbog veoma hladnog vremena.
U emisiji na radiju Kossuth rekao je kako je uspeo da postigne dogovor sa Donaldom Trampom, Vladimirom Putinom i turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom o daljem snabedavnju Mađarske jeftinim gasom.
Prema Orbanovim rečima, na izborima u aprilu odlučivaće se o opstanku smanjenih cena režija, koje "Brisel želi da uništi", a za šta je neophodan ruski gas, zbog čega Mađarska ima godinu i po dana da "zaobiđe" zabranu Evropske unije.
Evropska unija je ove nedelje usvojila uredbu kojom se postepeno ukida uvoz prirodnog gasa iz ruskih gasovoda i tečnog prirodnog gasa (LNG) u EU. Potpuna zabrana uvoza LNG-a stupa na snagu početkom 2027, a uvoz gasa gasovodima od jeseni 2027. godine.
Orban je tim povodom izjavio da Mađarska ima godinu i po dana da zaobiđe briselsku uredbu, jer će se u suprotnom "domaćinstva naći u haosu". Dodao je kako Brisel ovom odlukom želi da podrži Ukrajinu, prenosi Indeks.
"Ipak, Brisel se u sve to ne bi smo da se meša, osim sankcijama, ali za njih je potreban pristanak svih zemalja", rekao je. Dodao je kako za trgovinske odluke nije potrebna jednoglasnost.
Preporučujemo
NEMAČKI GIGANT U KRIZI: Ukida 20.000 radnih mesta
31. 01. 2026. u 08:04
EVROPA POSTIGLA AUTOGOL: Još jedan korak na putu samouništenja
31. 01. 2026. u 07:50
SMRZAVANjE PRETI EU? Evropa potrošila više od 80 odsto gasa iz skladišta
30. 01. 2026. u 23:22
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)