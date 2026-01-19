SRBIJA POVEĆAVA VLASNIŠTVO U NIS-U ZA 5 ODSTO: MOL i Gaspromnjeft dogovorili sporazum - oglasila se ministarka Đedović Handanović

MOL I Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora, i to je nešto što je bio zahtev američke administracije i kao takav će biti upućen američkoj administraciji na odlučivanje, saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Ono što je takođe bitno jeste da je Srbija uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu, kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva, a to je da naše vlasništvo povećamo za pet odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara. Pre svega da zaštitimo interese naših građana. Kada su u pitanju partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se i da oni budu deo budućeg kupoprodajnog ogovora. Ostaje da se on još ispregovara. Rok za to je 24. mart, tako da je još posla ispred nas - kazala je Đedović Handanović.

Ministarka je posebno istakla da se MOL obavezao da neće zatvarati Rafineriju u Pančevu

- Obavezali su se da će održavati onaj nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno i povećati ukoliko to bude potrebno. Pre svega da bi održao udeo u tržištu koji je imao prethodne godine, a znamo da je NIS bio najveći učesnik na tržištu u Srbiji - rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla da je ponosna na sve kolege koje su učestvovale u ovim teškim pregovorima i razgovorima koji su, kako kaže, bili intezivni i kompleksni.

- Na čelu sa predsednikom Srbije i diplomatskom borbom do poslednjeg momenta smo se borili da našu poziciju još više zaštitimo, da je poboljšamo u odnosu na ono što smo imali do sada kada je u pitanju naš udeo i naša prava u Naftnoj industriji Srbije, da ne ugrozimo nijednog momenta budući rad rafinerije, ali pre svega naše interese, odnosno interese svih naših građana - kazala je ministarka.

Đedović Handanović je poručila da će se javnost po ovom pitanju i dalje transparentno obaveštavati.