EVO KO JE ODGOVORAN ZA URUŠAVANJE ZGRADE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Došlo je do pada skele

STARA zgrada koja se urušila usled pada skele u Ulici Džordža Vašingtona je u privatnoj svojini.

Foto: Novosti

Radi se o vlasniku doo Dijagoninvest za razvoj projektata o nekretninama iz Novog Sada i zgradi sa 12 stanova i jednim poslovnim prostorom.

Došlo je do pada skele koja je bila postavljena, a usled njenog pada došlo je i do urušavanja fasade i dela pomenute zgrade.

- Nije niko povređen niti je stradao - rekli su iz Hitne.

(Informer)

