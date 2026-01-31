Nesreće

EVO KO JE ODGOVORAN ZA URUŠAVANJE ZGRADE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Došlo je do pada skele

Ana Đokić

31. 01. 2026. u 15:34

STARA zgrada koja se urušila usled pada skele u Ulici Džordža Vašingtona je u privatnoj svojini.

Foto: Novosti

Radi se o vlasniku doo Dijagoninvest za razvoj projektata o nekretninama iz Novog Sada i zgradi sa 12 stanova i jednim poslovnim prostorom.

Došlo je do pada skele koja je bila postavljena, a usled njenog pada došlo je i do urušavanja fasade i dela pomenute zgrade.

- Nije niko povređen niti je stradao - rekli su iz Hitne.

