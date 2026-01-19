POČELE STARTNE AKTIVNOSTI U RAFINERIJI NAFTE: Oglasio se NIS - Plan da radi tokom celog februara
U RAFINERIJI nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, objavio je danas NIS i naveo da je plan da rafinerija radi tokom celog februara.
Kako je navedeno, imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom celog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih delatnosti kompanije.
Startne aktivnosti se odvijaju prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbednosti i zdravlja na radu, kažu u NIS-u.
Obnavljanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo biće dodatno unapređena energetska stabilnost Republike Srbije i očuvano stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.
Period obustave proizvodnje u rafineriji iskorišćen je i za obavljanje remontnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije zamena katalizatora na reaktoru DHT i remont postrojenja S-4700, navedeno je u saopštenju.
Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP-Petrohemije čije ponovno pokretanje zavisi od raspoloživosti sirovina za preradu, kao i dugoročnih odluka koje se odnose na omogućavanje obavljanja operativnih aktivnosti NIS-a.
Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC - Office of Foreign Assets Control) Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, navedeno je u saopštenju NIS-a.
(Tanjug)
