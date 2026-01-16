OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel
OBJAVLjENE su nove cene goriva u Srbiji, koje će važiti do petka, 23. januara.
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 192 dinara za litar, a benzina 175 dinara.
U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina skuplje su za po jedan dinar.
