Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

В. Н.

16. 01. 2026. u 10:17

OBJAVLjENE su nove cene goriva u Srbiji, koje će važiti do petka, 23. januara.

Foto Tanjug

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 192 dinara za litar, a benzina 175 dinara.

U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina skuplje su za po jedan dinar. 

