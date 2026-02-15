"U IME PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA I ZAHVALNE OTADŽBINE": Vučević položio venac na Spomeniku neznanom junaku na Avali
IZASLANIK predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, savetnik predsednika Miloš Vučević, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.
Posle ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde i intoniranje državne himne, savetnik predsednika Vučević upisao se u spomen-knjigu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
- U ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i zahvalne otadžbine, poklanjam se moštima neznanog junaka, povodom Dana državnosti 2026. godine Gospodnje. Neka venac koji polažem u ime šefa države na ovom svetom mestu, bude znamenje slave i zahvalnosti srpskog roda, koje sa večnošću venčava junaka koji ovde počiva i sve njegove saborce koji leže u grobovima znanim i neznanim, od Kalemegdana do Kajmakčalana, od srpskih ustanaka do srpskih oslobodilačkih ratova. Slava junacima svete odbrane! Čast lučonošama slobode! Mir dušama njihovim. Da nas Gospod učini dostojnim žrtve predaka kroz dva veka borbe za slobodu i nezavisnost srpske države, koja je počela na Sretenje 1804. godine - napisao je Vučević.
Dan državnosti Republike Srbije - Sretenje obeležava se 15. februara u spomen na podizanje Prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine.
(Tanjug)
