VIŠE OD 100 MILIJARDI DINARA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Isplaćeno 96 odsto subvencija
POLjOPRIVREDNICIMA je u ovoj godini do sada isplaćeno 100.769.186.854 dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Kako je navedeno, prikazano u procentima to čini 96 odsto planiranih isplata po osnovu različitih podsticaja.
Vlada Srbije donela je početkom godine Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. kojom se raspoređuje 109,6 milijardi dinara na pojedine vrste podsticaja.
Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju za cilj održavanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača, poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, očuvanje životne sredine, kao i unapređenje konkurentnosti.
Iznosi podsticaja se razlikuju u zavisnosti od programa i individualnih zahteva.
Glavni programi podrške uključuju osnovne podsticaje od 18.000 dinara po hektaru za ratarske i povrtarske kulture do 100 hektara, povraćaj akcize na dizel gorivo u iznosu od 50 dinara po litru do 100 litara po hektaru, kao i značajne subvencije za stočarstvo - do 55.000 dinara po kravi, odnosno do 18.000 dinara po krmači i do 10.000 dinara po ovci/kozi.
Predviđen je i dodatak za seme od 17.000 dinara po hektaru, kao i po 500.000 dinara za traktore i isto toliko za izgradnju/opremanje objekata.
Pravo na subvencije, prema uslovima resornog ministarstva mogu ostvariti gazdinstva registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava, a zemljište koje se koristi mora biti prijavljeno, iskoristivo i po zakonu, dok podaci o kupovini ili o ulaganjima moraju biti potkrepljeni računima i dokazima.
(Tanjug)
Preporučujemo
“NOVOSTI” SAZNAJU: Do 15 časova - 77.714 zahteva za legalizaciju
10. 12. 2025. u 15:32
NEMA NESTAŠICE EVRA: Narodna banka Srbije osigurala snabdevanje devizama
10. 12. 2025. u 14:53
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)