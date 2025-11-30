ŠTA AMERIKANCIMA NIJE JASNO? Vučić: NJih treba da interesuje da li će u datom roku biti promene vlasničke strukture

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je za Informer TV povodom situacije oko NIS-a i američkih zahteva.

Foto: Promo

- Mnogo problema naša zemlja ima i svi bi da nam drže predavanja, svi to znaju bolje nego mi - kazao je Vučić.

On kaže da ga ne zanimaju izjave bilo kakvih agenata, i da on dobro zna ko za koga radi.

- Kada štite svoje interese navodno štite interese Srbije, a nikada im Srbije nije na pameti. Građani treba da budu mirni, jer ćemo mi imati dovoljno rešenja, dovoljno novca. Imamo gasni aranžman još mesec dana.

- Mene ne zanimaju izjave agenata bilo koje od tih strana, ja dobro znam ko su agenti koje strane. Ne postoji nijedan čovek koji to zna bolje od mene. Znam to bolje od svakog šefa bezbednosnih agencija. Oni su se menjali, a ja sam uvek bio na ovom mestu. I dobro sam znao ko šta radi u interesu ili protiv interesa ove zemlje. Mene brine samo potreba jednog dela ljudi istaknutih u javnosti da se bore protiv svoje zemlje. I ništa više nemam o tome da kažem, a mi ćemo se truditi prijateljske i partnerske odnose da čuvamo gde možemo, ali još jednom ponavljam, uopšte ne razumem šta tačno Amerikanci sada rade. Kada ih pitam, oni kažu da nisu dobili jasnu strukturu promene vlasništva između kupca i ruske strane. Čekajte, to vas ne treba da zanima, osim ako vi nećete da uđete u NIS. Vas treba samo da interesuje da li će u roku koji ste pomenuli, a to je bio 13. februar, ali izgleda se neko iz Stejt departmenta nije složio sa onim što piše u OFAK-ovom izveštaju, hoćete li vi da vidite promenu vlasničke strukture ili nećete. Dobili ste garancije od nas, onih na čijoj se teritoriji to nalazi, ništa drugo vas ne treba da zanima. Vi možda imate neke druge interese, kao i Rusi, ali objasnite mi šta to vama nije ovde tačno jasno kad smo mi rekli da ćemo pre toga da vam omogućimo ispunjenje vaših ne baš u skladu sa pravom zasnovanih sankcija? Šta je vama sad problem da izdate dozvolu Srbiji? Na to nema racionalnog odgovora, možete da ga tražite ali ga nema. Šta da preduzmemo u martu i aprilu kada mi nismo vlasnici kompanije? Da stavimo u gepek direktoira NIS-a i da ga mučimo dok ne prizna da smo mi većinski vlasnici? Šta je ideja, kakve su to gluposti? Da mi budemo kriminalci i otimači nečije imovine, da maltretiramo ljude jer su vlasnici kapitala. Sumanuto je to, Srbija to nije htela da radi i neće da radi nikada. Ja moram da kažem da ne razumem stvarno šta im je ideja - naglasio je predsednik.

- Ne razumem šta je njihova ideja. Donald Tramp je bio najpopularniji čovek u ovoj zemlji. I dalje naši ljudi imaju velike simpatije prema njemu. A sada niko ne može da objasni kako smo završili sa 35 odsto tarifa. Dobili smo neku listu kako da se odnosimo prema tome, pa to je gore nego 15 godina da ispunjavate ono za EU. Mi vama skidamo sankcije na 0 - oni kažu to nije dovoljno nego - "ne smeju Kinezi da budu tu i tu, ne smeju Rusi da budu tu i tu". Čekaj bre, pa šta je ovo? Kao da idem u srednju školu, pa treba da polažem prijemni ispit opet, a na osnovu neke besmislene odluke kako se povećavaju tarife za neku zemlju, Nama je mala trgovnska razmena, pa nećemo to ni da osetimo. Ovo niko živ ne razume. Ja sam se trudio. Bio sam siguran da će posle Dana zahvalnosti doneti pozitivnu odluku, nisu je doneli, sada je više i ne očekujem. Sada moramo da se pripremimo i radimo naš posao, da zemlju obezbedimo. Ovde će da nas razvlače svi, i da traže da budemo u njihovom kampusu, niko nam neće dozvoliti da budemo neutralni i da se bavimo sobom.

Naše je da u eri koja dolazi, a ona nije lepa ni dobra, mnogo se ljudi nadaju prkeidu rata, i ja se nadam, ali mislim ako dođe do primirja da će to biti samo pauza pred veliki rat. Smejali ste mi se za mnoge druge sukobe koji su se dogodili, ali ja sam na žalost za ovo u pravu i dobro razumem gde sve stvari u svetu vode. A ja hoću da Srbiju sačuvam, da joj sačuvam mir, blagostanje, slobodu, i da srpsku decu sačuvamo u budućnosti, vreme je da život pobedi - kazao je on.