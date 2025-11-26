"NARAVNO DA ĆEMO POMOĆI SRBIJI" Sijarto iz aviona: Detalje ćemo razjasniti u Beogradu
MAĐARSKA će pomoći Srbiji, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje, Peter Sijarto.
- Mi, Mađari, naravno ćemo pomoći Srbiji, srpskom narodu, srpskoj ekonomiji, a detalje te pomoći razjasnićemo danas u Beogradu - rekao je Sijarto u avionu u Budimpešti, pred poletanje za Srbiju, preneo je HIR.
On je istakao da primer Srbije pokazuje kako Brisel može da dovede zemlje u "ranjiv" položaj smanjenjem snabdevanja energentima, preneo je mađarski televizijski kanal.
- Srbija je takođe snabdevana cevovodom, ali je snabdevanje prekinuto zbog sankcija, što je zemlju dovelo u tešku situaciju - rekao je mađarski ministar.
On je naglasio da se Mađarska suprotstavlja težnjama Brisela koje bi mogle da dovedu zemlju u ranjivu poziciju zbog oslanjanja na jedan gasovod.
- Ako gasovod snabdeva zemlju, ona bi vrlo lako mogla da se nađe u tako ranjivoj poziciji. Zato idemo protiv težnji Brisela - istakao je Sijarto.
(Tanjug)
