"NARAVNO DA ĆEMO POMOĆI SRBIJI" Sijarto iz aviona: Detalje ćemo razjasniti u Beogradu

Новости онлине

26. 11. 2025. u 09:21

MAĐARSKA će pomoći Srbiji, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje, Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Mi, Mađari, naravno ćemo pomoći Srbiji, srpskom narodu, srpskoj ekonomiji, a detalje te pomoći razjasnićemo danas u Beogradu - rekao je Sijarto u avionu u Budimpešti, pred poletanje za Srbiju, preneo je HIR.

On je istakao da primer Srbije pokazuje kako Brisel može da dovede zemlje u "ranjiv" položaj smanjenjem snabdevanja energentima, preneo je mađarski televizijski kanal.

- Srbija je takođe snabdevana cevovodom, ali je snabdevanje prekinuto zbog sankcija, što je zemlju dovelo u tešku situaciju - rekao je mađarski ministar.

On je naglasio da se Mađarska suprotstavlja težnjama Brisela koje bi mogle da dovedu zemlju u ranjivu poziciju zbog oslanjanja na jedan gasovod.

- Ako gasovod snabdeva zemlju, ona bi vrlo lako mogla da se nađe u tako ranjivoj poziciji. Zato idemo protiv težnji Brisela - istakao je Sijarto.

(Tanjug)

